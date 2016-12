Valkyria Chronicles: gli sviluppatori confermano che la serie continuerà

Dopo l'annuncio di, il nuovo gioco di ruolo pubblicato dain arrivo il prossimo anno, molti videogiocatori hanno pensato che la software house avesse deciso di abbandonare

Tuttavia, in un'intervista pubblicata sul Playstation Blog giapponese, il Director Takeshi Ozawa e il Producer Youichi Shimosato hanno riacceso la speranza dei fan della saga originale. I developer hanno infatti affermato che Valkyria Revolution nasce dal desiderio di fare qualcosa di diverso, ma che si tratta di due produzioni separate, come Shin Megami Tensei e Persona di Atlus. I due hanno inoltre dichiarato che Valkyria Chronicles presenta un universo già sviluppato e consistente e hanno confermato che in futuro vedremo nuovi episodi della serie.