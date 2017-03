Valkyria Revolution arriverà a giugno su PlayStation 4, PS Vita e Xbox One

: I suoni della guerra infurieranno ancora una volta sul campo di battaglia quandoarriverà negli Stati Uniti il 27 giugno e in Europa il 30 giugno. Il gioco sarà rilasciato in occidente sia nella versione fisica che digitale per PlayStation 4 e Xbox One, al prezzo di € 39.99.

I soldati fedeli sono sempre ricompensati per il loro servizio, quindi le prenotazioni ed un numero limitato di copie di lancio delle versioni fisiche per PS4 e Xbox One arriveranno in Europa complete della colonna sonora con 12 tracce del rinomato Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger, Stella Glow). Sulla scia di una rivoluzione, i soldati d’elite di Jutland, i Vanargand, devono unirsi per sconfiggere il Ruzi Empire e fermare la morte stessa – la Valkyria. Questa squadra anti-Valkyria é equipaggiata con armi avanzate ed ha la potente abilità di maneggiare incantesimi ragnite per combattere questa terrificante minaccia. Questa unità è composta da soldati che hanno una elevate affinità con ragnite; anche le truppe Jutland della Principessa Ophelia si sono unite alla truppa. La Principessa ama profondamente il suo paese ed ha risposto alla chiamata per liberare tutti coloro i quali sono soggiogati alla tirannia di Ruzi. Ma, Amleth Grønkjær, il comandante della Vanargand nasconde un terribile segreto. Sarà amico o nemico del paese che ha giurato di proteggere?

Valkyria Revolution non è solo un nuovo capitolo della serie, ma è un titolo completamente rinnovato con nuovi personaggi, un nuovo mondo e nuove meccaniche di gameplay. Il combattimento statico a turni è diventato più action con combo devastanti, attacchi letali e strategia a cui si aggiunge l’esplorazione dell’incredibile continente europeo. Valkyria Revolution sarà disponibile per PlayStation 4, e Xbox One, e come titolo digital per PlayStation Vita, il 27 giugno negli Stati Uniti e il 30 giugno in Europa.