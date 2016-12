Valkyria Revolution, la demo è ora disponibile sul PlayStation Store giapponese

ha pubblicato oggi la demo giocabile diper PlayStation 4: la versione di prova pesa 2.4 GB e può essere scaricata dal PlayStation Store giapponese, al momento non ci sono dettagli riguardo la possibile disponibilità sullo store europeo.

La demo giocabile di Valkyria Revolution permette di prendere confidenza con il sistema di controllo e con il combat system, offrendo uno sguardo alle primissime fasi dell'avventura. Ricordiamo che il gioco verrà pubblicato in Occidente nel corso del 2017 su PlayStation 4, Xbox One e PlayStation Vita mentre il lancio in Giappone è previsto per il prossimo 19 gennaio.