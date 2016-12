Valkyria Revolution: due ore di gameplay dalla demo giapponese

ha trasmesso un livestream della durata di quasi due ore interamente dedicato a: in particolare è possibile ammirare i contenuti della demo e le nuove aree di Jutland, oltre alla missione Azure Dawn.

La demo giocabile di Valkyria Revolution è ora disponibile per il download dal PlayStation Store giapponese, per saperne di più sul gameplay del nuovo episodio della serie Valkyria vi rimandiamo al nostro approfondimento. Ricordiamo che il titolo uscirà in Giappone il prossimo 19 gennaio e arriverà in Occidente nel corso della primavera del 2017 su PlayStation 4, Xbox One e PlayStation Vita, in quest'ultimo caso distribuito esclusivamente in formato digitale.