Valkyria Revolution: Mitsuda commenta il tema principale della colonna sonora nel nuovo trailer

ha pubblicato un nuovo trailer didedicato alla colonna sonora del gioco, in cui il celebre compositorecommenta la realizzazione del tema principale: il filmato è stato riportato in cima alla notizia. Al via il pre-order sugli store digitali.

Valkyria Revolution si presenta come un esponente della saga completamente rinnovato, con nuovi personaggi, un nuovo mondo e nuove meccaniche di gioco. Il combattimento a turni è diventato più action grazie all'introduzione di combo devastanti e attacchi letali, a cui si aggiunge l’esplorazione dell'affascinante continente europeo che fa da sfondo all'ambientazione. Valkyria Revolution uscirà il prossimo 30 giugno su PlayStation 4, Xbox One e Playstation Vita (solo in formato digitale).