Valkyria Revolution: il nuovo trailer ci presenta la principessa Ophelia

ha pubblicato un nuovo trailer dedicato ai personaggi di, gioco di ruolo con elementi action e strategici sviluppato da. Nel filmato di oggi l'azienda giapponese ci presenta Ophelia, principessa del regno di Jutland e membro dell'unità Anti-Valkyria.

Valkyria Revolution uscirà in madrepatria il 17 gennaio, mentre sarà lanciato in Europa e Nord America durante il secondo trimestre del 2017 su Xbox One, PS Vita e Playstation 4. Se siete interessati al titolo e volete saperne di più, vi invitiamo a consultare il walkthrough completo della "Prologue demo" pubblicata in Giappone qualche giorni fa, la nostra anteprima e due recenti video che ci mostrano il sistema di combattimento e la città di Elsinore.