Dopo il video dedicato a Ophelia la scorsa settimana,ha pubblicato un nuovo trailer per, questa volta per presentare il personaggio di Maxim al pubblico. Il filmato ha una durata di poco più di un minuto e include scene di gameplay tratte dal gioco.

Maxim, presentato nel video in apertura, è un giovane generale dell'Impero di Rus ed è in grado di usare le Arti in battaglia.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Valkyria Revolution sarà disponibile a partire dal prossimo 19 gennaio in Giappone, su PS4 e PS Vita, mentre arriverà in Europa e in Nord America nel corso del 2017 nei formati PS4, Xbox One e PS Vita.