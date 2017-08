Valve annuncia Artifact, nuovo card game dedicato a DOTA

Con un breve teaser trailer pubblicato in occasione del torneoha annunciato, un nuovo gioco di carte collezionabili basato sull'universo di, il celebre MOBA in mano alla compagnia. Il gioco è previsto in arrivo nel corso del 2018.

Al momento non si conoscono molti dettagli, a parte il fatto che Artifact sarà un gioco di carte collezionabili basato su DOTA, in arrivo nel corso del 2018. Il titolo dovrà vedersela con una concorrenza piuttosto agguerrita, considerando la presenza di altri esponenti del genere come Hearthstone, Gwent, Fable Fortune e The Elder Scrolls Legends.

Nell'attesa che vengano diffusi ulteriori dettagli su Artifact, vi lasciamo con il primo teaser trailer ufficiale riportato in cima alla notizia.