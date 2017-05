Valve cambia il sistema di invio dei regali su Steam

ha modificato alcune opzioni direlative all'invio dei regali. In passato, molti utenti scorretti utilizzavano il sistema dei regali per ottenere facilmente chiavi dei giochi da rivendere poi a prezzo ribassato, un fenomeno che la società ha sempre apertamente condannato.

La compagnia ha adesso apportato alcune modifiche al sistema, eliminando la possibilità di inviare regali via email e tramite l'inventario, di fatto adesso sarà effettuare solamente uno scambio diretto tra l'autore del regalo e colui che lo riceve, così da evitare passaggi intermedi.

Inoltre, non sarà più possibile effettuare regali tra utenti di vari paesi se il prezzo del gioco differisce di oltre il 10% da una zona all'altra. Infine, non sarà permesso regalare giochi non in vendita in determinate regioni. In chiusura, segnaliamo la possibilità di chiedere un rimborso se un regalo acquistato dovesse già essere presente nella libreria della persona che riceve la chiave. Cosa ne pensate di queste modifiche al sistema dei regali di Steam?