Valve ha lasciato morire ogni progetto legato ad Half-Life 3, secondo un insider

Nei giorni scorsi sono emersi vari rumor su numerosiapparentemente sviluppati danel corso degli anni, oggi una fonte anonima ha rivelato ulteriori dettagli sulle pagine di Game Informer.

La fonte anonima rivela come nel corso degli anni siano stati sviluppatori numerosi progetti legati ad Half-Life 3, con team formati anche da quaranta persona intente a realizzare prototipi, ma nessuna idea è mai andata in porto a causa di supporto da parte dei vertici della società:

"I problemi sono iniziati con Half-Life 2 Episodio 3. I lavori erano a buon punto e sicuramente il team aveva già deciso quale direzione prendere per il futuro, ma nel corso degli anni sono cambiate molte cose all'interno di Valve. Si sono ritrovati a dover seguire tanti progetti e tutti hanno ricevuto maggiori attenzioni rispetti ad Half-Life Episodio 3. Quando si è passati da ipotizzare qualcosa per Half-Life 3, i problemi sono moltiplicati e sembra che nessuno fosse convinto, nemmeno lo stesso Gabe Newell. Alla fine, Valve ha fatto morire il progetto Half-Life e ad oggi non esiste nessun Half-Life 3."

Parole di un certo peso, che evidenziano un certo disinteresse della società per il progetto Half-Life. Ad oggi, Half-Life 3 non è mai stato annunciato ma i fan non hanno certo perso le speranze per il futuro.