Valve ha rimosso oltre 170 giochi fake da Steam

Pulizie autunnali su Steam:ha infatti annunciato di aver rimosso benda Steam. Si tratta di produzioni che non rispecchiano gli standard minimi di qualità, giochi pubblicati solamente per cercare di ottenere profitti facili dal sistema delle

I giochi in questione erano sviluppati da due studi (Silicon Echo e Zonitron Productions) entrambi facenti capo a una sola compagnia, la quale ha pubblicato 86 titoli solamente negli ultimi due mesi. Gli sviluppatori hanno richiesto a Valve migliaia di chiavi da inserire in bundle economici e questo ha fatto scattare qualche sospetto, poi trasformato in certezza. I titoli in questione sono ora stati rimossi dalla piattaforma e gli sviluppatori bannati definitivamente da Steam.