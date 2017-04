Lo YouTuber inglese "TotalBiscuit" ha visitato recentemente la sede di Valve e in questa occasione è venuto a conoscenza del programma "" che verrà lanciato prossimamente con l'obiettivo di trovare e valorizzare gemme nascoste nel catalogo dello store.

La società vuole spingere gli "esploratori" a scovare titoli meritevoli di attenzione in un mare di cloni, giochi pieni di bug, prodotti di scarsa qualità e in genere "Fake Games" pubblicati da sviluppatori poco corretti solamente con l'obiettivo di racimolare denaro rapidamente per poi abbandonare completamente la piattaforma.

Al momento non ci sono altri dettagli sul programma Steam Explorers, restiamo in attesa di ulteriori informazioni a riguardo.