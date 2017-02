Valve sta per chiudere Steam Greenlight: sarà rimpiazzato da un nuovo servizio

A distanza di quasi cinque anni dal lancio del servizio, Valve ha deciso di chiudere la piattaforma di Steam Greenlight, che sarà rimpiazzata con un sistema che punta a regolamentare le pubblicazioni dei titoli e nel contempo dare maggiore visibilità agli sviluppatori.

Durante i suoi quattro anni e più di attività, le release di giochi su Steam Greenlight sono notevolmente aumentate di anno in anno, trasformando il servizio in un marketplace popolato da una grande varietà di titoli: dalle visual novel, agli open-world, passando per gli shooter free to play. Questa diversità ha però portato conseguenze negative per gli sviluppatori, che hanno faticato a far spiccare i propri titoli all’interno di un ambiente sovraffollato. Steam Direct, questo il nome del nuovo servizio, mira a risolvere il problema.

Ogni volta che uno sviluppatore vorrà pubblicare un gioco su Steam Direct, dovrà pagare una determinata quota a Valve: se il gioco venderà, questa sarà recuperata, altrimenti andrà persa. Tramite un post pubblicato su Steam, l’azienda statunitense evidenzia tutti i cambiamenti che verranno introdotti con il nuovo servizio, e cosa ha portato alla sua creazione. Se siete sviluppatori e siete interessati ad ulteriori dettagli, potete trovare l’articolo completo a questo indirizzo.