Vampyr avrà 4 finali distinti e potrà essere terminato senza alcuna uccisione

Durante l'evento "le What’s Next de Focus",, software conosciuta pere soprattutto, è tornata a parlare di, il suo nuovo action RPG in arrivo nella seconda metà del 2017. Nello specifico, è stato rivelato che il gioco avrà quattro finali distinti, e che potrà essere concluso senza uccidere nessuno.

Come specificato da Phillipe Moreau di Dontnod, Vampyr presenterà, al pari di Life is Strange, diversi bivi e scelte morali da compiere: il giocatore, infatti, sarà messo alla prova diverse volte, e dovrà decidere se optare per una scelta etica o se assecondare la sua necessità di sopravvivenza. Naturalmente, queste decisioni concorreranno a concretizzare uno dei quattro finali previsti dal gioco.

"Abbiamo quattro finali, uno dei quali ottenibile terminando il gioco senza uccidere nessuno. Credetemi, è una sfida molto ardua", le parole di Moreau che ha inoltre confermato che un nuovo video di gameplay sarà pubblicato nei prossimi due mesi.

Vampyr è atteso su PC, PS4 e Xbox One nella seconda metà del 2017. Di recente, sono state pubblicate dei nuovi screenshot del gioco.