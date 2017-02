Vampyr e Call of Chtulhu usciranno verso la fine del 2017

ha aggiornato le finestre di lancio per: stando alla descrizione riportata sulle rispettive schede del prodotto, i due giochi usciranno sul mercato durante l'ultimo trimestre del 2017.

Vampyr è il nuovo action RPG in sviluppo presso gli studi di Dontnod Entertainment, software house autrice di Remember Me e Life is Strange, mentre Call of Cthulhu si presenta come un promettente survival horror ispirato all'omonima opera letteraria di H.P. Lovecraft. Come potete leggere nelle rispettive schede prodotto dei due giochi (Vampyr, Call of Cthuhlu), la finestra di lancio è stata aggiornata con la data "Q4 2017": entrambi i titoli sono attesi su PC, PS4 e Xbox One.