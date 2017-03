Vampyr: i giocatori avranno grande libertà di scelta

Gli sviluppatori dici tornano a parlare di, il nuovo titolo su cui la casa sviluppatrice disi trova attualmente al lavoro.

Vampyr ci metterà nei panni di Jonathan Reid, fisico e veterano di guerra, il quale viene a conoscenza della sua natura vampiresca nel 1918, periodo nel quale imperversa a Londra l'influenza spagnola.

In una recente intervista a Polygon, il director Phillipe Moreau ha discusso più approfonditamente delle scelte morali che Reid potrà prendere nel corso dell'avventura.



"Una domanda interessante che vogliamo che i giocatori si pongano è: 'Chi ucciderò e chi invece lascerò in vita?' Abbiamo creato una grande varietà di archetipi di cittadini, cosicché possiate decidere liberamente se giocare come se foste Dexter, dello show televisivo, o come Jack lo Squartatore e semplicemente uccidere, cibarvi ed essere in pieno possesso dei poteri soprannaturali.

Potete navigare fra questi due sentieri estremi. Non ci sono scelte giuste o sbagliate. Non vogliamo influenzarvi sulle vostre scelte, dipende davvero da come voi desiderate vivere l'esperienza".

Vampyr è atteso su PC, PS4 e Xbox One. Una demo del gioco dovrebbe essere mostrata durante l'E3 2017 di Los Angeles.