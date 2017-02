Vampyr: nuovi dettagli sul mondo di gioco, personalizzazione del PG ed altro

Emergono numerosi nuovi dettagli per, grazie alle interviste realizzate da God is a Geek e WCCF Tech al narrative director di, Stephane Beauverger.

Parlando della struttura del mondo di gioco, Beauverger descrive Vampyr come un "semi-open world": nonostante la Londra novecentesca ricreata da Dontnod sia di modeste se comparata alle mappe presenti in titoli come Skyrim o GTA, i giocatori saranno comunque liberi di esplorare a proprio piacimento le aree della città, passando agilmente da un luogo all'altro sfruttando l'interconnessione che le tiene strette. Alcune aree, tuttavia, saranno isolate per motivi di storyline. Per realizzare una versione autentica degli ambienti londinesi risalenti al 1918, anno in cui il gioco è ambientato, gli sviluppatori di Dontnod hanno esaminato materiale storico e portato avanti diverse ricerche scientifiche.

Il mondo di gioco sarà popolato da 60 cittadini; ognuno di questi sarà caratterizzato nei minimi dettagli, presentaranno un nome, cognome, amici, vicini di casa, famiglia, lavoro ed altro. In base alla precezione che il giocatore avrà nei confronti di questi individui, potrà decidere come interagirvi, e decidere se uccidere o meno questi NPC. Viene comunque reso noto che, uccidendo troppe persone in uno stesso distretto, quest'ultimo andrà incontro alla rovina, poiché verrebbe in seguito popolato quasi esclusivamente da mostri, guardie e vampiri (il gioco include il salvataggio automatico ogniqualvolta si uccida uno dei 60 cittadini). In caso un distretto vada incontro a tal fine, si perderà accesso ai suoi mercanti e agli NPC utili a sbloccare le attività secondarie.

Passando alla caratterizzazione del proprio personaggio, invece, sarà possibile seguire tre diversi sentieri distinti: il primo ci porterà a rendere il nostro vampiro abile nelle sezioni stealth; un secondo ci permetterà di controllare un combattente violento e brutale; e un ultimo ci consentirà di sviluppare speciali abilità magiche grazie alle quali sconfiggere i nemici.

Infine, apprendiamo che ci saranno due fazioni di vampiri in città: una sarà composta da reietti nascosti nelle fogne urbane; mentre l'altra, conservativa e serva della corona, farà parte dell'alta borghesia.

Vampyr è atteso per la seconda metà del 2017 su PC, PS4 e Xbox One. L'action RPG di Dontnod avrà quattro finali diversi.