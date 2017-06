hanno pubblicato un nuovo brutale trailer diin vista dell'E3 di Los Angeles. Il gioco sarà presente alla fiera americana, in programma dal 13 al 15 giugno.

Il filmato rivela inoltre la finestra del lancio del gioco, Vampyr sarà disponibile a novembre 2017 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Coloro che effettueranno il preordine riceveranno come bonus il pacchetto The Hunters Heirlooms, che include la spada Dragonbane, la pistola Barker e l'outfit Dark Physician. In attesa di un video gameplay e di altri dettagli, vi lasciamo al nuovo trailer di Vampyr, visibile in apertura della notizia.