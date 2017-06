Vanquish: la patch 1.02 è adesso disponibile per tutti gli utenti PC

A partire da oggi ladiè disponibile per tutti gli utenti: il download partirà automaticamente all'avvio di Steam. Si tratta dell'update che corregge il bug dei danni raddoppiati a 60 FPS, pubblicato in origine in versione beta.

L'aggiornamento si occupa anche di sistemare altri problemi tecnici, come un errore di animazione che si presenta quanto si scivola all'indietro mentre si prende la mira con mouse e tastiera. Vanquish è disponibile anche su PC dal 27 maggio: per conoscere nel dettaglio i miglioramenti rispetto alle controparti Xbox 360 e Playstation 3, potete consultare l'analisi tecnica di Digital Foundry.

Per conoscere tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.