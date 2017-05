Vanquish PC: a causa di un bug, i nemici procurano più danni a 60fps

Come riportato da alcuni utenti NeoGaf, un misterioso bug sta affliggendo le partite dei giocatori PC su, il titolo dida pochi giorni sbarcato su Steam.

A quanto pare, a causa di questo bug, più è alto il framerate di gioco e maggiori sono i danni che subiamo dai nemici. Il problema è stato appurato da alcuni utenti che hanno effettuato test a 30fps e 60fps (e oltre), ma non è ancora stato riconosciuto ufficialmente da Platinum Games.

In passato, un bug simile era stato riscontrato in Valkyria Chronicles: in quel caso, SEGA poté rettificare il problema con una patch, e plausibilmente possiamo aspettarci che Platinum farà lo stesso con Vanquish.