Vanquish PC: pubblicati i requisiti minimi e consigliati

Sulla pagine ufficiale di Vanquish su Steam sono stati pubblicati i requisiti minimi e consigliati per l'attesa versione per PC dello shooter fantascientifico di SEGA. Inoltre il titolo verrà scontato del 25% per tutti i possessori di Bayonetta.

Di seguito vi elenchiamo i requisiti per godere al meglio del TPS di Platinum Games, che nella sua versione per PC presenta un frame rate sbloccato, risoluzioni HD sbloccate e una vasta scelta di opzioni grafiche.

Requisiti minimi:

Sistema operativo: Microsoft Windows 7 / 8 (8.1) / 10

Microsoft Windows 7 / 8 (8.1) / 10 Processore: Intel Core i3 (2.9 GHz) o equivalente AMD

Intel Core i3 (2.9 GHz) o equivalente AMD Memoria: 4 GB di RAM

4 GB di RAM Scheda video: Scheda video compatibile con Dx9 1 GB VRAM (Nvidia GeForce 460 o AMD Radeon 5670)

Scheda video compatibile con Dx9 1 GB VRAM (Nvidia GeForce 460 o AMD Radeon 5670) DirectX: Versione 9.0c

Versione 9.0c Memoria: 20 GB di spazio disponibile

Requisiti consigliati:

Sistema operativo: OS: Microsoft Windows 7 / 8 (8.1) / 10

OS: Microsoft Windows 7 / 8 (8.1) / 10 Processore: Intel Core i5 (3.4 GHz) o equivalente AMD

Intel Core i5 (3.4 GHz) o equivalente AMD Memoria: 8 GB di RAM

8 GB di RAM Scheda video: Scheda video compatibile con Dx11 2 GB RAM (Nvidia GeForce 660 Ti o AMD Radeon R9 270)

Scheda video compatibile con Dx11 2 GB RAM (Nvidia GeForce 660 Ti o AMD Radeon R9 270) DirectX: Versione 9.0c

Versione 9.0c Memoria: 20 GB di spazio disponibile

Vanquish sarà disponibile su PC il 25 maggio.