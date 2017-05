Vanquish per PC: secondo un altro indizio potrebbe uscire a Maggio

Dopo i primi indizi giunti qualche settimana fa con l'aggiornamento di Bayonetta ha pubblicato un'immagine che suggeriva l'uscita disunel 2017. Oggi è arrivato un altro tweet che aggiunge un altro indizio: il titolo potrebbe arrivare su Steam a

SEGA ha postato una nuova immagine con riferimenti a Vanquish, dove è stato riportato il numero "5" in alto a destra. Se il numero "2017" poteva indicare l'anno di pubblicazione, sembra piuttosto eloquente che il numero "5" possa riferirsi al mese di Maggio, lasciando intendere che Vanquish potrebbe arrivare su PC a Maggio 2017.

Ricordiamo che Vanquish fu pubblicato originariamente nel 2010 su PS3 e Xbox 360. A questo punto, non ci resta che attendere maggiori informazioni da SEGA: rimanete sulle nostre pagine per non perdervi nessun aggiornamento.