Vanquish per PC giocato in diretta su Twitch e YouTube alle 17:00

Nuovo appuntamento con i live gameplay di Everyeye Live: oggi pomeriggio a partire dalle 17:00, giocheremo in diretta con la versione PC di, soffermandoci in particolare sugli aspetti tecnici del porting per Windows e mostrando la prima ora del gioco, ora disponibile su Steam.

Vanquish è stato pubblicato a sorpresa su PC il 25 maggio, sette anni dopo il lancio su PlayStation 3 e Xbox 360. Se volete vedere la strega Bayonetta in azione, l'appuntamento è fissato per le ore 17:00 di venerdì 26 maggio, come di consueto in diretta sul nostro canale Twitch e su YouTube.

Vi invitiamo a iscrivervi al canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissone, la registrazione inoltre è obbligatoria per poter interagire in diretta con la redazione e la community.