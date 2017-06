torna su PC in forma tutto sommato smagliante, ma la sensazione generale è quella di un lavoro di restyling piuttosto frettoloso. Vanquish possiede infatti ancora qualche evitabile sbavatura tecnica, che tuttavia non inficia il piacere di un gameplay tanto semplice quanto divertente, capace di distinguersi per stile e profondità.

l prezzo ridotto potrebbe comunque incoraggiare all’acquisto anche i giocatori che hanno già apprezzato le versioni console: la nostra speranza è che questa remastered riesca a risvegliare l’interesse della community e convincere così Platinum Games a sviluppare finalmente un tanto atteso secondo capitolo. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Vanquish per PC.