Vanquish: pubblicato il primo diario degli sviluppatori per la versione PC

Nella giornata odierna,ha fatto il suo atteso debutto su Steam: il gioco, originariamente uscito su PlayStation 3 e Xbox 360, era da tempo oggetto del desiderio dei giocatori PC.

Per celebrare la pubblicazione sul marketplace digitale di Valve, Platinum Games e SEGA hanno quindi diffuso il primo diario degli sviluppatori per la versione PC di Vanquish. Il filmato, che potete visionare in apertura di articolo, vede la presenza dei Producer Takaaki Yamaguchi e Atsushi Inaba, e dell'Enemy Programmer Noriyuki Otani.

Lasciandovi alla visione del video, ricordiamo che Vanquish è disponibile su PlayStation 3, Xbox 360 e da oggi anche su PC (il titolo è acquistabile su Steam al prezzo di 19,99 euro).