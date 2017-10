Vediamo come appare L'Ombra della Guerra con settaggi ultra-low su PC

Uno sviluppatore ha pubblicato su Twitter una curiosa serie di immagini con cui ha mostratocon settaggi ultra-low su PC.

Disattivando ogni tipo di effetto o filtro grafico e optando per la più bassa risoluzione disponibile, si ottiene un risultato non esattamente gradevole alla vista, tanto da far pensare quasi ad un titolo nato su PlayStation 2. Potete dare uno sguardo agli screenshot in basso alla notizia.

La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra è disponibile ora su PC, PS4 e Xbox One. Secondo le informazioni raccolte da MCV, il titolo ha venduto meno copie retail rispetto al lancio di Batman: Arkham Knight e L'Ombra della Guerra.