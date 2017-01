Velocity 2X: annunciata l'edizione retail per PS4 e PS Vita

hanno annunciato l'edizione retail di, in arrivo sunel secondo trimestre del 2017. La versionericeverà una serie di contenuti extra, inclusi i DLC e la colonna sonora del gioco.

Rilasciato nel 2014 su PS4 e PS Vita, e pubblicato in seguito anche su PC e Xbox One, Velocity 2X è velocissimo mix di shoot' m up e platform 2D che ha riscosso un buon successo di critica e pubblico. In calce alla notizia vi abbiamo riportato le immagini delle due edizioni retail previste per Playstation Vita e Playstation 4. La versione fisica per PS4, intitolata Velocity 2X: Critical Mass Edition, sarà accompagnata dai seguenti contenuti extra: i 3 DLC (Daily Sprint, Critical Urgency, Dual Core), un video making of, la colonna sonora curata da Joris de Man e un opuscoletto con alcuni artwork. L'edizione retail di Velocity 2X verrà commercializzata durante il secondo trimestre del 2017.