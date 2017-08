Velocity 2X: Critical Mass Edition uscirà il 25 agosto su PS4 e PS Vita

Lo sviluppatoree il publisherhanno annunciato cheuscirà suil 25 agosto. Il gioco sarà disponibile in versione retail e includerà una serie di contenuti extra.

Pubblicato nel 2014 su PS4 e PS Vita, e proposto in seguito anche su PC e Xbox One, Velocity 2X è velocissimo mix di shoot' m up e platform 2D che ha ricevuto una buona accoglienza di critica e pubblico. La versione fisica per PS Vita includerà una copia digitale del primo capitolo Velocity Ultra, mentre quella PS4 sarà accompagnata dai seguenti contenuti extra: i 3 DLC (Daily Sprint, Critical Urgency, Dual Core), un video making of, la colonna sonora curata da Joris de Man e un opuscoletto con alcuni artwork.