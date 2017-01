Vendite videogiochi in calo nel Regno Unito, male i principali Tripla A del 2016

ha pubblicato un rapporto completo sullo stato del mercato inglese dei videogiochi: il 2016 ha visto un calo per quanto riguarda i software venduti (-13.4%) e il valore complessivo totale dei guadagni prodotti (-13.8%).

Nello specifico, durante l'anno appena trascorso in Inghilterra sono stati venduti 23.7 milioni di copie sul mercato retail con introiti pari a 776 milioni di sterline. Il risultato negativo è stato causato principalmente dal forte crollo delle vendite dei titoli Xbox 360 e PlayStation 3 rispetto al 2015 e dal mancato successo commerciale di alcuni titoli Tripla A molto attesi.

Call of Duty Infinite Warfare è ad oggi il secondo gioco più venduto dell'anno in Inghilterra, nonchè il gioco più venduto a dicembre 2016 ma i risultati sul mercato retail sono inferiori del 31.5% rispetto a quelli di Black Ops III. Dishonored 2 ha invece fatto registrare risultati deludenti se paragonati a quelli ottenuti nel 2015 con Fallout 4, così come Watch Dogs 2, titolo che ha venduto meno di Assassin's Creed Syndicate, ritenuto dal publisher uno dei titoli più deludenti della saga a livello commerciale.

Gears of War 4 è stato il gioco Microsoft di maggior successo del 2016 nel Regno Unito, registrando in ogni caso numeri leggermente inferiori rispetto a quelli di Halo 5 Guardians. Negativo anche il dato relativo a Final Fantasy XV, che ha registrato vendite discrete ma inferiori a quelle di Just Cause 3. Buon successo invece per FIFA 17 (vendite in linea con quelle della precedente edizione) e Battlefield 1, che ha già piazzato oltre un milione di copie nel Regno Unito.