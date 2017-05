Venduti 200.000 giochi ACA Neo Geo per Switch su Nintendo eShop

ha annunciato che ad oggi sono stati scaricati circa 200.000 giochiper Switch dal Nintendo eShop. I classici targatihanno riscosso un buon successo dal lancio della nuova console della casa di Kyoto.

La lista dei giochi disponibili include Over Top, Blazing Star, Fatal Fury, Neo Turf Masters, Alpha Mission 2, Metal Slug e Samurai Shodown, solamente per citarne alcuni. Hamster ringrazia tutti i giocatori per questo successo e assicura che nelle prossime settimane la libreria di titoli ACA Neo Geo verrà arricchita con altri titoli.