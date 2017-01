Venti minuti di gameplay per Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands

Attraverso il suo canale di YouTube, Ubisoft ha condiviso un nuovo video della durata di venti minuti commentato dal lead game designer Dominic Butler, che mette in mostra le caratteristiche della campagna single player di Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands.

Il video walkthrough vede i Ghost impegnati in una missione, e al suo completamento è illustrato lo sblocco di un nuovo obbiettivo sulla mappa che i componenti della squadra raggiungeranno a bordo di un elicottero. Passando all’azione stealth, il giocatore dovrà equipaggiare un’arma con silenziatore, occasione per il game designer di introdurre la varietà delle bocche da fuoco: con più di 60 armi disponibili e più di un centinaio di componenti diverse, come ottiche, caricatori e canne, sarà possibile creare migliaia di combinazioni diverse.

Il nuovo open world di Ubisoft ha recentemente ricevuto un adattamento live action di 30 minuti, trasmesso su Amazon Video e Twitch. Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands uscirà il 7 marzo 2017 su PC, Xbox One e PlayStation 4.