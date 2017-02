Vertical Drop Heroes HD arriva questo mese su PS4, PS Vita e Xbox One

Nerdook Productions e Digerati Distribution hanno annunciato che Vertical Drop Heroes HD arriverà su PlayStation 4, PlayStation Vita e Xbox One durante il mese di febbraio. L’omonimo titolo è già disponibile su PC.

Vertical Drop Heroes HD è un ibrido tra un platform ed un RPG con elementi roguelike, dove i giocatori si avventureranno in una serie di livelli generati in modo procedurale. Animazioni, codice e artwork sono stati tutti realizzati da un unica persona, Nerdook, in uno stile originale. Tra le caratteristiche del titolo troviamo il multiplayer locale in split screen o cooperativo, tantissime abilità, tratti e poteri sbloccabili durante il gioco che permetteranno di creare un eroe diverso per ciascuna run.

Il combat system è incentrato più sulla pianificazione che sulla prontezza di riflessi, ed ogni nemico e boss sono stati progettati per offrire ai giocatori un grande varietà di sfide.

Le versioni PlayStation 4 e PlayStation Vita supporteranno la funzione cross-buy, e saranno disponibili in Europa il 15 febbraio al prezzo di 6,99€. L’edizione Xbox One giungerà invece il 17 febbraio al prezzo di 7,99€.