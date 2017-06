Vicarious Visions non esclude un nuovo gioco dedicato a Crash Bandicoot

Nel corso di una recente intervista ai microfoni di GameSpot, Dan Tanguay diha parlato die dell'eventualità di sviluppare un titolo completamente nuovo dedicato al celebre marsupiale.

"Vogliamo che Crash ritorni nell'immaginario collettivo. Vogliamo che sia presente di nuovo in ogni casa [...] Ci piacerebbe vedere un altro gioco di Crash? Uno del tutto nuovo? Assolutamente sì, ma per ora bisogna aspettare, vedere come venderà questa collection e quale sarà la decisione dei miei superiori", queste le parole dello sviluppatore. Ricordiamo che Crash Bandicoot N. Sane Trilogy sarà disponibile su Playstation 4 a partire dal prossimo 30 giugno e supporterà PS4 Pro.