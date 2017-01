Video confronto tra Dead Rising 4 e Dead Rising

A dieci anni di distanza dalla sua prima apparizione, Frank West torna ad ammazzare orde di non morti su Xbox One e PC in Dead Rising 4; tuttavia, grazie al video realizzato dallo YouTuber CrowbCat, il survival horror di Capcom, a forza di semplificazioni, pare aver perso la sua essenza originaria.

Una delle peculiarità che ha reso celebra la serie, era la possibilità di sopravvivere utilizzando l’ambiente circostante, cosa che non accade nel nuovo capitolo: ecco allora che sedie, tavoli, televisori e qualsivoglia oggetto esposto all’interno dei negozi del centro commerciale non può più essere raccolto da Frank West per essere trasformato in un’arma ammazza zombie. In Dead Rising 4 i nemici che giacciono a terra senza vita diventano immuni alla fisica di gioco, trasformandosi di fatto in oggetti immobili che non rispondono ad ulteriori attacchi. Le animazioni viste in Dead Rising 1 risultavano più variegate, mentre il comparto audio proponeva suoni più realistici.

Sono davvero molti i particolari che sono andati persi nella nuova avventura di Frank, e il video in calce alla notizia riesce a far fare sfigurare un titolo pubblicato nel 2016 confrontandolo con uno uscito nel 2006.

Dead Rising 4 è disponibile per Xbox One e PC Windows 10.