Vikings Wolves of Midgard è adesso disponibile su PC, Xbox One e PS4

è adesso disponibile per l'acquisto su Playstation 4, Xbox One e PC. Per celebrare l'evento, lo sviluppatoree il publisherhanno pubblicato un trailer di lancio.

Vikings: Wolves of Midgard è un gioco di ruolo action con visuale isometrica ambientato nella terra di Midgard, un mondo in cui si fondono mitologia e storia vichinga, in cui dovremo affrontare orde di mostri e nemici non-morti utilizzando spade, archi e bastoni magici. Sarà inoltre possibile ottenere poteri magici e potenziamenti sacrificando sull'altare degli Dei il sangue degli avversari caduti in battaglia. Il gioco presenta elementi dello scenario distruttibili e interagibili e supporta la co-op online.