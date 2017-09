Violata la protezione Denuvo di Dishonored: La Morte dell'Esterno e PES 2018

A poco più di una settimana dal lancio di entrambi i giochi, la protezioneimplementata nelle versioni PC diè stata violata.

Arkane Studios e Konami, dunque, non hanno beneficiato granché del sistema anti-tamper, che sempre più di rado riesce a fornire un'effettiva protezione a lungo termine dei giochi per i quali viene applicata. Al momento non è chiaro se il DRM verrà rimosso dalle versioni PC dei giochi; attendiamo eventuali comunicazioni ufficiali da parte delle due compagnie.



A proposito di Denuvo, è stato confermato proprio pochi giorni fa che anche Sonic Forces si avvarrà del sistema di protezione: staremo a vedere se il trend negativo, che ormai si protrae da diversi mesi, continuerà anche con il titolo di SEGA.