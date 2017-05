Dopo i casi di, anche la protezione Denuvo diè stata violata nelle scorse ore. Il gruppo Baldman ha annunciato di aver craccato il DRM del gioco, uscito il 17 marzo scorso su PC.

Nei casi citati poco sopra, la protezione ha resistito pochissimi giorni prima di essere violata mentre in questo caso i cracker sono arrivati ben oltre la finestra di lancio, permettendo al gioco di ottenere comunque un buon successo commerciale, con oltre 200,000 copie vendute su Steam.

Al momento non sappiamo se Square-Enix pubblicherà un aggiornamento per rimuovere il DRM dalla versione PC di NieR Automata, vi aggiorneremo in caso di novità in merito.