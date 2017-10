Visceral Games: Devolver Digital fa una proposta ironica agli ex dipendenti

Ladiha colto di sorpresa un pò tutti, spiazzando sia i giocatori che gli addetti ai lavori. Scherzosamente,ha proposto agli ex sviluppatori dello studio di realizzare un gioco basato sul film "Balle Spaziali".

Come molti di voi sapranno, "Balle Spaziali" è un film umoristico che contiene molte citazioni di Star Wars, da cui si può cogliere il tono scherzoso del tweet riportato a fondo pagina: "Se gli ex membri di Visceral vogliono realizzare un 'seguito spirituale' del gioco rimandato da EA, trasformandolo in un progetto basato su 'Balle Spaziali', basta farci un fischio"

Non è la prima volta che Devolver Digital ricorre a un tono ironico per commentare una notizia calda del settore, come è capitato di recente con l'acquisizione di Humble Bundle da parte di IGN. Rimanendo in tema Visceral Games, invece, ricordiamo che Sony Santa Monica ha offerto massimo supporto agli ex dipendenti dello studio.