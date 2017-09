Vivendi non ha ancora deciso nulla riguardo l'acquisizione di Ubisoft

Continua il braccio di ferro tra: secondo quanto riportato da Bloomberg, quest'ultima non avrebbe ancora deciso come muoversi a riguardo, incerta se acquisire la compagnia fondata dai fratellio cedere totalmente le quote in proprio possesso.

Stephane Roussel, CEO di Vivendi, fa sapere che il gruppo non ha ancora preso una decisione certa a riguardo, ricordiamo che attualmente la holding francese possiede il 26% delle azioni Ubisoft. Yves Guillemot e i suoi fratelli hanno recentemente acquistato altre due milioni di azioni e possiedono adesso il 15.35% della società da loro fondata.

Secondo le leggi del governo francese, a novembre la quota di partecipazione di Vivendi salirà al 30%, a questo punto il gruppo potrebbe effettuare un'offerta di acquisto. Yves e gli altri membri della famiglia, nel frattempo, stanno lottando duramente per impedire che questo accada, stando a Bloomberg, tuttavia, l'acquisizione potrebbe essere completata entro l'anno.