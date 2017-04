Vivendi si prepara ad acquistare il 100% di Ubisoft?

ha acquistato il 25% del pacchetto azionario di Ubisoft lo scorso mese di dicembre, scatenando le ire del presidente, disposto a tutto pur di mantenere l'azienda indipendente. Adesso, secondo quanto riportato da Reuters,sarebbe pronto a completare l'acquisizione del publisher francese.

Negli ultimi mesi, Vivendi avrebbe studiato una strategia per acquistare il 100% della compagnia entro la fine dell'anno in corso. Il presidente Vincent Bolloré ritiene che l'acquisizione di Ubisoft possa trasformare Vivendi in un colosso europeo dei media, operazione che tranquillizzerebbe gli investitori, i quali ritengono la holding troppo debole nei settori relativi al marketing e ai videogiochi.

Al momento, la notizia deve essere presa come un rumor, vedremo se Yves Guillemot risponderà a Vivendi, vi aggiorneremo tempestivamente su tutte le novità in merito.