Voez è il primo gioco per Switch giocabile solamente in modalità portatile

ha annunciato, un nuovo rhythm game (con elementi visual novel) per Switch che ha destato non poca curiosità: il gioco infatti potrà essere giocato esclusivamente in modalità portatile sulla nuova console

Si tratta di una notizia interessante poichè fino ad oggi questa ipotesi era stata ventilata ma mai confermata, a quanto pare però gli sviluppatori potranno decidere di escludere completamente il supporto per lo schermo TV. Voez arriverà anche in Occidente e sarà disponibile dal 3 marzo sul Nintendo eShop al prezzo di 20,99 euro.