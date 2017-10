Volition: Jim Boone torna a far parte dello studio dopo 18 mesi

, studio di sviluppo noto per l'irriverente saga die per, non sta navigando in buone acque, e la fredda accoglienza ricevuta daha portato al licenziamento di oltre 30 membri della compagnia.

In questo clima di generale scoramento, tuttavia, giunge una buona notizia, ovvero il ritorno di Jim Boone, veterano di Volition nonché personaggio chiave per la compagnia. Diciotto mesi fa, Boone lasciò lo studio di sviluppo per intraprendere un nuovo percorso in Riot Games, la compagnia responsabile del fenomeno League of Legends.

"Caspita, quanto mi sono mancati questi ragazzi", ha dichiarato Boone ai microfoni di GamesIndustry.

"Ho lavorato per parecchio tempo con questi ragazzi, anche dal lato delle pubblicazioni. Come potete immaginare, i legami che si creano in così tanto tempo sono piuttosto forti. Mi sono mancati, e amavo quello che facevo quando me ne sono andato. Continuavo a pensare a cosa stessero facendo gli altri durante lo sviluppo di Agents of Mayhem, e mi faceva uno strano effetto non farne parte. Così, tornare per lavorare al progetto futuro è stata un'occasione alla quale non ho potuto rinunciare".

Nel corso della stessa intervista, Jim Boone non ha nascosto l'andamento sotto le aspettative di Agents of Mayhem, titolo ambientato nello stesso universo di Saints Row disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One.