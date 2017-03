Voodoo Vince Remastered arriverà su PC e Xbox One il 18 aprile 2017

Quest’oggi, Beep Industries ha annunciato che Voodoo Vince: Remastered arriverà su PC Windows 10 e Xbox One il 18 aprile 2017 al prezzo di 19,99 $. La versione aggiornata di Voodoo Vince riesuma il brand dopo 13 anni di assenza sulle scene videoludiche.

Il titolo fu originariamente pubblicato sulla prima Xbox nel 2003 come esclusiva. Quando Beep Industries annunciò la remastered, spiegò che solo gli asset grafici avrebbero subito dei cambiamenti, lasciando dunque il gameplay fedele all’esperienza originale. Secondo quanto dichiarato dallo sviluppatore, una remastered è stata necessaria per portare Voodoo Vince su Xbox One, in quanto la versione per Xbox faceva uso di un codice particolare e non adatto alle piattaforme moderne.

Tra le caratteristiche introdotte in Voodoo Vince: Remastered troviamo un framerate di 60fps, grafica in full HD con aspect ratio di 16:9 ed effetti visivi aggiornati e achievements. In testa alla notizia potete trovare il trailer di lancio; augurandovi buona visione, vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile il 18 aprile su Xbox One e PC Windows 10, e farà parte del programma Xbox Play Anywhere.