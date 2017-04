ha annunciato cheè ora disponibile per il download da Xbox One e PC. La riedizione del gioco supporta, questo vuol dire che un solo acquisto permetterà di giocare su Xbox One e Windows 10 senza limitazioni di alcun tipo.

La compatibilità con Xbox Play Anywhere è valida solamente per le versioni acquistate su Xbox Store e Windows Store mentre l'edizione PC in vendita su Steam non supporta questa funzionalità.

Voodoo Vince è un platform 3D uscito nel 2003 su Xbox e ora riproposto con un comparto tecnico migliorato e un miglior bilanciamento del gameplay mentre non sono presenti contenuti aggiuntivi rispetto all'edizione originale.