VooFoo Studios si esprime sulle capacità di Xbox One X e PS4 Pro

In una recente intervista concessa alla testata di WccfTech,, studio di sviluppo dietro, si è espresso sulle capacità hardware delle due console mid-gen:, disponibile sul mercato da ormai diversi mesi, e, attesa al lancio il 7 novembre 2017.

Ciò che è emerso dalle dichiarazioni di VooFoo Studios, è stata una particolare predilezione per la console Microsoft che, grazie alle sue specifiche tecniche maggiori, permette agli sviluppatori di rifinire a arricchire ulteriormente i propri giochi.

"Sì, è davvero un'ottima macchina. E' sostanzialmente più potente di PlayStation 4 Pro, ma il contro, in questo caso, è il prezzo. Per sapere se questo basterà a far desistere i consumatori, possiamo solo aspettare e vedere, ma questa è decisamente la console più potente del pianeta. Microsoft sta aggiungendo molto altro negli stessi developer kit, fornendo quel supporto ulteriore che rende lo sviluppo un piacere; il che è molto apprezzabile.

Con PS4 Pro abbiamo dovuto rinunciare a qualche dettaglio, come ad esempio qualche effetto particellare (riferendosi, qui, a Mantis Burn Racing, ndr). Possiamo fare l'esatto opposto con Xbox One X, aggiungendo dettagli minori. Facciamo già un'operazione di scalatura per adattarci ad ogni tipo di configurazione PC, quindi è essenzialmente semplice per noi fare lo stesso tipo di lavoro su console. Come extra, stiamo aggiungendo l'anti-aliasing sulla versione Xbox One X in risoluzione 4K. Abbiamo dovuto rinunciarci su PS4 Pro - ma l'abbiamo fatto a cuor leggero, perché con dei pixel così piccoli, l'aliasing non è un problema. Ma, quando possiamo farlo, possiamo donare uno strato extra di chiarezza e nitidezza all'immagine".

Xbox One X sarà disponibile sul mercato a partire dal 7 novembre 2017.