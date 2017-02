VR Ping Pong del team italiano Reddoll Games è disponibile su PlayStation VR

Giocabile con PlayStation VR e Move,porta la frenesia del Ping Pong nel salotto di casa tua. Modalità Torneo, modalità speciali, modalità Pratica.. tutto quanto il necessario per un’esperienza completa. Ideato e realizzato dallo studiodi Roma, è uno dei primissimi videogiochi italiani per PlayStation VR.

VR Ping Pong è l’unico gioco di Ping Pong per PlayStation 4 e PlayStation VR. Grazie a una perfetta simulazione della fisica, offre feedback realistici ad ogni servizio e colpo di racchetta, usando valori precisi per forze e materiali, rendendo l’esperienza di gioco davvero naturale.

VR Ping Pong offre diverse modalità di gioco

Wall Mode – giochi contro te stesso, dato che il tuo tiro ti rimbalza contro rapidamente, offrendoti un eccellente test di riflessi

Hit The Target Mode – dall'altra parte del tavolo c'è un obiettivo in movimento, che devi colpire con la pallina, mettendo alla prova ed esercitando la tua mira

Broken Table Mode – il tavolo da ping pong si distrugge nel punto in cui viene toccato dalla pallina. Un grande test di precisione

Serve Mode – Con il colpo del servizio, devi colpire con la pallina il bersaglio dall'altra parte del tavolo

TT Machine – una piccola macchina ti servirà la palla, che dovrai colpire per rimandarla dall'altra parte del tavolo.

Potrai migliorare la tua bravura al Ping Pong con la modalità Pratica. Esercitati nel rovescio o nel tiro ad effetto: quando sarai pronto per una vera sfida, potrai procedere nel Torneo, dove giocherai contro l'Intelligenza Artificiale, che con la sua prontezza non ti permetterà di staccare un secondo gli occhi dalla palla. L’arena del torneo cambia ad ogni sfida, in un magnifico stile voxel che renderà la tua esperienza con VR Ping Pong assolutamente cubica! Divertiti a scoprire tutte le "sorprese" nascoste nel gioco. Ce ne sono tante... Una raccomandazione: non colpire l'arbitro! ...O sì?



VR Ping Pong è in vendita su PlayStation Store al prezzo di 14,99 euro.