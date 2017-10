VVVVVV uscirà su Switch il 17 novembre: ecco il trailer ufficiale

ha annunciato che la versionedisarà disponibile sul Nintendo eShop a partire dal 17 novembre. Con l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer dedicato al gioco: lo trovate in cima alla notizia.

Per chi non lo conoscesse, VVVVVV è un platform 2D minimale caratterizzato da un grado di sfida molto impegnativo e da un level design articolato, in cui le regole della gravità vengono continuamente sovvertite per mettere alla prova i riflessi dei giocatori.

Lo sviluppatore ha confermato che la versione Nintendo Switch di VVVVVV girerà a 60 fps, permettendo fra le altre cose di selezionare diversi filtri grafici. Il gioco sarà disponibile a partire dal 17 novembre sul Nintendo eShop al prezzo di 9,99 euro.