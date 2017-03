Wall Street Journal: Nintendo raddoppia la produzione di Switch

Secondo un report del(che a sua volta cita persone molto vicine alla casa di Kyoto),avrebbe dato ordine di aumentare la produzione diper il prossimo anno fiscale, che inizierà il primo aprile.

La catena che si occupa di assemblare le console avrebbe infatti ricevuto richiesta di raddoppiare la produzione, passando dagli 8 milioni di pezzi previsti a 16. Durante il prossimo anno fiscale (ovvero nel periodo che va dal primo aprile 2017 al 31 marzo 2018), la società si aspetta di vendere oltre 10 milioni di Switch.

La decisione è stata presa dal presidente Tatsumi Kimishima, il quale ha pianificato di distribuire due milioni di console al mese in tutto il mondo, anche se secondo le fonti del WSJ questo numero sarebbe in realtà superiore, pari a circa 2.5 milioni di unità distribuite su base mensile. Nintendo discuterà i piani per il futuro nella prossima riunione con gli azionisti, in programma per il 27 aprile, un portavoce della compagnia nipponica ha rifiutato di commentare quanto riportato dal Wall Street Journal.