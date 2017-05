War Thunder: introdotta la Regia Aeronautica e il supporto a PlayStation 4 Pro

ha di recente pubblicato un nuovo update per, simulatore di combattimenti aerei che si aggiorna da oggi alla sua versione 1.69.

L'aggiornamento, disponibile su PC e PS4, è intitolato "Regia Aeronautica", e sta ad suggerire l'introduzione dell'omonima forza armata aerea del Regno d'Italia, originariamente istituita nel 1923. La Regia Aeronautica arriva in War Thunder come una vera e propria fazione e porta con sé un totale di 35 nuovi velivoli.

In aggiunta, l'aggiornamento introduce anche il supporto a PlayStation 4 Pro, console sulla quale War Thunder potrà girare in risoluzione 4K.

In cima e in calce all'articolo trovate due nuovi filmati che fanno riferimento alle novità introdotte in War Thunder.