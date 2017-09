Warframe: 22 minuti di gameplay per il nuovo update Plains of Eidolon

ha pubblicato un video gameplay di 22 minuti per, la prossima espansione diin arrivo entro il 2017 che renderà il gioco open world. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Plains of Eidolon non si limiterà a introdurre una mappa open world in cui combattere contro i nemici. I giocatori, infatti, avranno la possibilità di cimentarsi in diverse attività come la pesca e la "caccia" ai minerali rari, senza dimenticare le nuove quest che verranno aggiunte con l'update. Ricordiamo che Plains of Eidolon è atteso entro il 2017 per tutti i giocatori di Warframe su PC e PlayStation 4.

